Budżet domowy 2024 – jak planować?

Dlaczego warto prowadzić budżet domowy?

Jak rozpocząć planowanie budżetu domowego?

Przy prowadzeniu domowego budżetu przydatna jest zasada 50/30/20, która opisana została w książce "All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan" przez Elizabeth Warren i jej córkę, Amelię Warren Tyagi.

Plan budżetu domowego 50/30/20 – krok po kroku

Jeśli Twój miesięczny dochód netto wynosi 5000 złotych, to kwota przeznaczona na niezbędne wydatki powinna wynosić 2500 złotych. Do tej kategorii zaliczają się wszystkie wydatki, które są nieodzowne do życia – takie jak np.:

czynsz i opłaty za media,

wydatki na transport, w tym paliwo czy bilety komunikacji miejskiej,

składki na ubezpieczenia i opiekę zdrowotną,

spłaty zobowiązań, takie jak kredyty, leasingi czy zadłużenia,

opłaty związane z dziećmi, np. przedszkole,

opłaty związane ze zwierzętami, np. karma, weterynarz,

zakupy podstawowych artykułów spożywczych,

konieczne wydatki na odzież.

Czas na kategorię 30%, czyli zachcianki. W naszym hipotetycznym budżecie kwota na zachcianki nie powinna przekroczyć 1500 zł netto. Mowa o wydatkach, które nie są niezbędne do życia. Należą do nich np.:

wyjścia do restauracji lub zamawianie jedzenia na dowóz,

zakupy ubrań i dodatków,

wyjazdy na wakacje i weekendowe podróże,

wydatki na karnety, na przykład na siłownię czy basen,

telewizja i subskrypcje rozrywkowe, takie jak Netflix czy Spotify,

inne niż podstawowe artykuły spożywcze.

Przejdźmy do ostatniej kategorii: 20% na oszczędności i inwestycje. W budżecie pozostało nam 1000 zł. Na co je przeznaczyć? To zależy od Twoich priorytetów, ale popularne cele oszczędzania i inwestycji to m.in.: