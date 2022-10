Ceny złota spadną? Niepokojący moment na rynku, który może uderzyć w oszczędności milionów Polaków

Ceny złota na światowych rynkach we wrześniu 2022 r. spadły poniżej poziom 1700 dolarów za uncję, gdy w marcu był moment, że kosztowały ponad 2000 dolarów. Jak wskazuje Jarosław Żołędowski, prezes Mennicy Skarbowej, cena złota może spadać dalej. Jednak jeśli chodzi o polskiego złotego, to złoto trzyma się dalej dobrze. To dlatego, że nasza waluta bardzo osłabła w stosunku do dolara.