Co dalej z polskim KPO? Minister w niemieckiej prasie: nie czekamy na pieniądze z Brukseli

KPO podreperowałoby sytuację finansów publicznych

Polska nie czeka na decyzję Brukseli

– Wstępnie finansujemy to ze środków Funduszu Rozwoju, pracując nad porozumieniem w dialogu z Komisją Europejską – dodała i oznajmiła, że "ma nadzieję" na uwolnienie przez Brukselę w przyszłym roku zamrożonych miliardów dla Polski. Wyraziła też przekonanie, że "pieniądze trafią do Polski, bo odrobiła ona pracę domową".

Zachód musi dalej wspierać Ukrainę

Minister opowiedziała się też za utworzeniem międzynarodowej platformy współpracy, w ramach której koordynowano by wsparcie na rzecz odbudowy Ukrainy, gdzie główną rolę powinny odgrywać UE i Ukraina. – Jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy, to myślimy już o Ukrainie jako członku UE – podkreśliła polska polityk.

Do sfinansowania odbudowy Ukrainy należałoby jej zdaniem wykorzystać również zamrożone na Zachodzie rosyjskie fundusze – jest to kwota szacowana na ok. 350 mld dolarów. – Chodzi więc o całkiem sporą kwotę. Oczywiście istnieją pewne problemy prawne, ale myślę, że są one do rozwiązania – oceniła. Podkreśliła zarazem, że "Polska ma naprawdę dużą rolę do odegrania, aby pomóc Ukrainie odbudować się oraz stać się członkiem UE".