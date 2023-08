"Co nie jest zabronione, jest dozwolone". Poseł od ferrari i trudnej sytuacji majątkowej broni się przez atak

Ciężkie życie posła

Kłamstwo w "Gazecie Wyborczej"

Koleżeńska obrona

- Pan poseł zwrócił się także o jeszcze jedną wykładnię do Kancelarii Sejmu. Zdaniem posła wysokie koszta działalności gospodarczej determinują pobieranie uposażenia - wskazał Motyka, mimo że sprawa w ogóle nie dotyczy kosztów działalności gospodarczej Lubczyka, lecz zysku netto (czyli już po odliczeniu kosztów) należącej do niego spółki. Innymi słowy, rzecznik PSL odniósł się do sprawy, o której nie pisaliśmy, za to nie odniósł do sprawy, którą opisaliśmy.