Poseł z ferrari pobiera finansowe wsparcie z Sejmu. "Co nie jest zabronione, jest dozwolone"

Sposób na dodatkową kasę z Sejmu

Samochód ferrari portofino o wartości ok. miliona zł, którym jeździ poseł, tak naprawdę nie należy do Radosława Lubczyka. To auto będące w posiadaniu spółki Stomatologia Lubczyk Dent, która użycza bezpłatnie pojazd posłowi (przy czym sam poseł nazywa pojazd swoim). Lubczyk, jak wynika z ostatniego oświadczenia majątkowego, ma porsche macan z 2018 r. o wartości ok. 200 tys. zł (w ramach leasingu - do spłaty zostało ok. 110 tys. zł), fiata 500 z 2021 r. o wartości ok. 40 tys. zł (do spłaty ok. 33 tys. zł) oraz motocykl bmw R 1200C z 2001 r. o wartości ok. 30 tys. zł.