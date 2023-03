Czesi kupują w Polsce najtaniej od lat. Dzięki jednemu zjawisku

Czesi kupują w Polsce najtaniej od 1995 r.

Uznano, że te kursy są dla czeskich gospodarstw domowych dobrą informacją, ponieważ niski kurs PLN pomaga obniżyć ceny importowanych produktów, w tym żywności. Polska jest trzecim co do wielkości największym eksporterem towarów do Czech po Niemczech i Chinach. W 2022 roku wartość importu z Polski wzrosła o 18 proc., z 347 do 411 mld koron.