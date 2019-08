Czy euro nam się opłaca? Coraz więcej wątpliwości

Zresztą nasz kurs walutowy przez 10 lat mieścił się w przedziale 4,05-4,45 zł za 1 euro, co już świadczy o stabilności złotówki. Jednak rząd PiS stoi twardo na stanowisku, że w interesie Polski nie jest pośpieszne przyjmowanie euro i ma w tym wsparcie wielu ekonomistów. Okazuje się bowiem, że pozostanie przy złotówce bardziej nam się opłaca niż wchodzenie do eurolandu.

Najpierw, przez pierwsze trzy lata, niektóre branże, w tym turystyka „dostały w kość”, bo np. o 25-30 proc. spadła liczba turystów z Polski, doszło też do znacznego spadku PKB. Potem sytuacja się poprawiła, ale trzeba mieć na uwadze to, że „gospodarka Słowacji jest specyficzna” – 80 procent PKB to produkcja i eksport samochodów i podzespołów motoryzacyjnych, to determinuje gospodarkę Słowacji. Ma ona najwyższy procent produkcji samochodowej na głowę mieszkańca na świecie i euro daje stabilność eksporterom – podkreśla Andrzej Gut-Mostowy.