Dopłata dla trzech milionów Polaków. Wystarczy spełnić jeden warunek

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dobrowolną formą oszczędzania w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. Z automatu zapisani są do niego wszyscy uprawnieni pracownicy.

240 zł dla ponad 3 mln Polaków. Oto warunki

Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje uczestnikom PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez uczestnika PPK i przez podmiot zatrudniający) wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna.

Uczestnicy, którzy skorzystali z obniżenia swoje wpłaty podstawowej (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku jest to 3600 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w pierwszym półroczu 2023 roku, czyli 3490 zł.

Oznacza to, że warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2023 rok jest zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 732,90 zł, a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej - co najmniej 183,23 zł - czytamy na oficjalnej stronie programu.

Przysługuje tylko jedna dopłata roczna, bez względu na liczbę posiadanych PPK

Dopłaty roczne są przekazywane na rachunek pracownika do 31 marca następnego roku, po tym, za który przysługuje dopłata, a ewidencjonowane na jego rachunku do 15 kwietnia.

Miliony Polaków skusiły się na rządowy program

Cały czas rośnie liczba uczestników PPK, po tegorocznym autozapisie przybyło ich 718 tys. W sierpniu do programu zapisało się kolejne 20 tys. osób. W sumie w programie PPK uczestniczyło na koniec sierpnia 3,35 mln osób, a aktywnych rachunków jest 3,86 mln. Uprawnionych do uczestnictwa w programie jest ok. 11,5 mln osób.

Na wpłaty w ramach PPK składają się: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które płaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.) i 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymują tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Zgodnie z wyliczeniami PFR, jeżeli zarabiamy 5000 zł, co miesiąc otrzymamy od pracodawcy dodatkowe 75 zł. W skali roku to jest 900 zł.

