Chwila nieuwagi i rachunki na tysiące złotych. "Odpowiedzialność spoczywa na nas dorosłych"

No cyrk. Najpierw rodzice nie interesują się tematem i podpinają bezmyślnie karty kredytowe do konta do tego jak rozumiem w systemie musieli mieć zapamiętane hasła do np allegro itp. A potem pretensje do całego świata. Że niby to wina sklepu czy coś. Jest po drodze masa zabezpieczeń, jak limity na kartach kredytowych, brak konieczności zapamiętywania danych karty i haseł, na każdym prawie systemie włącznie z androidem da się zrobić dziecku osobne konto nie musi kożystać z naszego, są tzw hasła rodzica, hasła do zakupu to wszystko za darmo, do tego są specjalne aplikacje kontrolujące co dzieci robią i tam się da zablokować korzystanie z wielu elementów systemu android. Sam używam tych rzeczy więc proszę mi nie mówić że nie wiem co mówię. LUDZIE TO SĄ WASZE DZIECI I WASZ CZAS MUSICIE NA NIE POSWIĘCIĆ - JAK SIĘ NIE CHCIAŁO ZADBAĆ O TE RZECZY I POCZYTAC TO MIEJCIE PRETENSJE DO SIEBIE (dzisiaj do wszystkiego są filmy instruktarzowe na youtube nie trzeba być informatykiem) - tylko zamiast oglądania durnego serialu trzeba się zainteresować co robią wasze dzieci i się z pewnych spraw dołączyć - to nie są skomplikowane rzeczy dla przeciętnego 30-40 latka/tki, trzeba tylko chcieć poświęcić czas.