Emeryci mogą dostać więcej pieniędzy. Jest kilka warunków

Idzcie do diabła! Emeryci nie chcą zasiłków, tylko relacji: zgromadzony kapitał vs uzyskana emerytura. To oznacza, ze ich wkład pracy i jej długość powienien korelować z wysokością świadczenia. Tymczasem osoby z wyższymi emeryturami TRACĄ wskutek Polskiego Ładu. A to oznacza, że zdeprecjonowana została ich praca - w sensie długości i dobrych kwalifikacji.