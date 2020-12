Emerytura gettowa. Należy się nawet spadkobiercom

Jola 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

prosze mi powiedziec czy osoby wywiezione do pracy przymusowej u balera maja prawo do jakiegokolwiek swiadczenia , dotyczy to mojego dziadka i babci , oni juz nie zyja ale nigdy nie dostali zadnego odszkodowania , oboje przebywali u balera prawie od poczatku wojny , dziadek jako jeniec wojenny ( byl ulanem ) , babcie przetransportowano z Rygi !!!