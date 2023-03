Fortuna dla laureatów Oscara. Oto jak zmieniają się zarobki nagrodzonych aktorów

Co dostają aktorzy nominowani do Oscara?

Istnieje jednak tradycja, według której organizatorzy ceremonii fundują nominowanym torby z upominkami . Ich wartość sięga nawet kilkuset tysięcy dolarów. Przykładowo, w 2021 r. gwiazdy otrzymały prezenty za 225 tys. dol. W ubiegłym roku ich cena wyniosła ok. 100 tys. dol.

Gaże laureatów Oscara. Nagrodzeni aktorzy mogą liczyć na milionowe kontrakty

Aktorzy i twórcy filmowi mogą również liczyć na inną, dużo istotniejszą korzyść związaną z docenieniem ich działalności. Chodzi o wzrost wynagrodzenia przy zawieraniu nowych kontraktów. Jak podaje "The New York Times", nominacja filmu do Oscara podnosi jego dochodowość o 38 proc. Rośnie również wartość rynkowa nagrodzonych gwiazd.