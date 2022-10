Kevin Bacon stracił większość majątku. Wraz z żoną zainwestował w słynną piramidę Madoffa

W największej piramidzie finansowej w historii, stworzonej przez zmarłego w ubiegłym roku finansistę Bernarda Madoffa, swoje środki straciło ok. 40 tys. inwestorów, a wartość strat szacowana jest na niespełna 65 mld dol . Na liście ofiar oszusta, skazanego w 2009 r. na 150 lat więzienia, znalazło się wiele znanych postaci show-biznesu, jak np. piosenkarz Leonard Cohen czy aktorzy John Malkovich i Kevin Bacon.

Kevin Bacon szczerze o majątku straconym w piramidzie Madoffa

Gwiazdor filmów "Footloose", "Apollo 13" i "Morderstwo pierwszego stopnia" w połowie października był gościem podcastu "Smartless", prowadzonego przez Jasona Batemana, Willa Arnetta i Seana Hayesa. Jak pisze portal CNBC Make It, podczas rozmowy Bacon przyznał, że do zainwestowania w fundusz przekonała go wizja szybkiego zysku. Aktor zaznaczył, obietnice Madoffa powinny były wzbudzić czujność jego oraz jego żony Kyry Sedgwick. Oboje zainwestowali w firmę większość swoich pieniędzy.