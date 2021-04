Bernard Madoff nie żyje. Twórca największej na świecie piramidy finansowej zmarł w więzieniu

aQQ 26 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

W Polsce nie do pomyślenia, aby bogaty aferzysta poszedł siedzieć ! Areszt - z pełnymi wygodami - owszem , na kilka m-cy, by sprawa przycichła. Potem to już z górki ; odwołania, kaucje i inne "zabiegi finansowe" itp. Aż do umorzenia sprawy. Nie znam choćby jednego przykładu gdy kogoś ważnego i bogatego posadzili.