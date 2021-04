Polacy sądzą się z bankami. "Pierwszy kwartał był rekordowy"

"Informacje o dużej fali pozwów potwierdzają kancelarie frankowe. Pierwsze trzy miesiące roku były rekordowe dla grupy Votum. W tym okresie przygotowała i złożyła do sądów ponad 3 tys. powództw" - podaje "Rzeczpospolita".

Przygotowanie pozwu zajmuje jednak co najmniej kwartał, więc największej fali pozwów można się spodziewać dopiero od połowy roku. Ma to związek z opóźnieniem frankowych uchwał Sądu Najwyższego.

W ocenie Jędrzeja Jachiry z Kancelarii Sobota nagłośnienie planów KNF co do ugód jedynie zachęciło kredytobiorców do dalszego składania pozwów.