Sprawa Nowaka. Kim jest ukraiński biznesmen podejrzany o wręczenie gigantycznej łapówki?

Kim jest Tislenko?

Grupę Altcom Tislenko i Pawlichew powołują do życia w 2000 roku. Firma szybko zaczyna specjalizować się w zamówieniach publicznych, jednak to 2008 rok jest przełomowy. Gdy tylko do władzy dochodzi Borys Kolesnikow, co nakłada się z przygotowaniami do Euro 2012, spółka otrzymuje coraz to nowe kontrakty, za coraz to większe pieniądze. Staje się hegemonem ukraińskiego rynku budownictwa. Buduje nie tylko drogi, ale i mosty czy lotniska.