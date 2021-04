Osiedle dla lokatorów bez dzieci. "To taki eksperyment"

SSS4 29 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Z tymi parami to bym uważał, zawsze mogą zrobić dziecko i co wylecą? Single ok, ale może po rozwodzie lub wdowcy? Mogą poznać kogoś, i zrobić dziecko. A jak po rozwodzie są i mają dzieci? I odwiedziny coweekendowe? To też nie da rady? Będą strzelać do dzieci? Hmm, jedyne co mi się kwalifikuje bez dzieci to parki homo, byle tylko nie adoptowali bo też ich wyrzucą. Nie ma jak założyć sobie coś a potem zderzenie z rzeczywistością, którą jednak można było przewidzieć obcując z nią na co dzień.