Ile kosztuje paliwo na Białorusi? Fala komentarzy do filmu Polaka

Ile kosztuje paliwo na Białorusi? Jego film wywołał dyskusję

Według relacji podróżnika cena litra paliwa na białoruskiej stacji benzynowej wynosiła zaledwie 2,40 rubla białoruskiego, co w przeliczeniu na polską walutę daje kwotę poniżej trzech złotych.

To porównanie cen do polskich realiów wywołało niemałe poruszenie wśród internautów, szczególnie w kontekście obecnych cen paliwa w naszym kraju. Część widzów filmu podkreślałą, że prostego porównania cen nie można dokonywać bez uwzględnienia szerszego kontekstu ekonomicznego. Białoruskie zarobki znacząco odbiegają od polskich standardów, co ma istotny wpływ na siłę nabywczą mieszkańców Białorusi. Internauci podkreślili tę kwestie w komentarzach. "Oni zarabiają grosze", "Bieda aż piszczy" - pisali komentujący nagranie.