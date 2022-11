Inflacja w strefie euro znowu rekordowa. Oto co to może oznaczać dla kursu złotego

coozy 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Cristine Legarde - Prezes Europejskiego Banku Centralnego stwierdziła, że inflacja wzięła się z.. powietrza. (Legarde says inflation crisis came from nowhere) A dla tych co mówią, że złotówkę drukują ile się da to zobaczcie ile zostało w tym czasie dodrukowane Euro i $$. Ten system finansowy ma paść by CBDC wprowadzić i my jesteśmy tylko pionkami.