Jeff Bezos chce rozdać większość swojego majątku

Choć deklaracja Bezosa była mało konkretna, to po raz pierwszy ogłosił on, że planuje rozdać większość swoich pieniędzy. Wcześniej krytycy zarzucali miliarderowi, że nie podpisał tzw. Giving Pledge , czyli obietnicy składanej przez najbogatszych ludzi na świecie, dotyczącej przekazania swojego majątku na cele charytatywne.

Jeff Bezos rozda większość majątku

Największym wyzwaniem dla Jeffa Bezosa i jego partnerki Lauren Sánchez może być jednak ustalenie, jak rozdysponować ogromną fortunę. Majątek założyciel Amazona szacowany jest na 124 mld dol., co czyni go obecnie czwartym najbogatszym człowiekiem na świecie. Przedsiębiorca odmówił podania szczegółów dotyczących tego, na co wyda pieniądze.