Kazali wpłacić 464 milionów dolarów. Zaczną konfiskować majątek Trumpa?

Victor 24 min. temu

Aby do jesieni…a kto widział paradę Patryka w NYC na 5th Ave to tak wygląda niemal we wszystkich stanach…i na Węgrzech. To jest walka o wszystko tego jeszcze nie było. Trump ma widoczną przewagę. Otwarta granica na oścież i już ponad 15 mln nielegalnych często groźnych rozłożyła Bidena na dobre. Trump obiecuje że nielegalni zostaną wywiezieni a Biden będzie przepraszał…i wiercimy i wiercimy i co najważniejsze koniec wojny.