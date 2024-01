Były współpracownik fiskusa USA skazany. Za przeciek dokumentów ws. Donalda Trumpa

Charles Littlejohn to były pracownik firmy konsultingowej Booz Allen Hamilton, współpracującej z IRS. Był on autorem głośnych przecieków danych podatkowych Donalda Trumpa, opublikowanych przez "New York Timesa" w 2020 r. oraz innych najbogatszych Amerykanów, w tym: Jeffa Bezosa , Billa Gatesa i Elona Muska , które udostępnił serwisowi propublica.org rok później.

Były współpracownik fiskusa skazany ws. Trumpa

Jego prawnicy ubiegali się o wyrok od 8 do 18 miesięcy pozbawienia wolności z uwagi na idealistyczną motywację skazanego. Jednak otrzymał on maksymalną przewidzianą prawem karę pięciu lat więzienia, 3-letniego dozoru i 5 tys. dolarów grzywny .

Co zrobił Littlejohn?

Jego działalność zaowocowała serią publikacji "The New York Timesa" we wrześniu 2020 r. Dziennik opisał wtedy historię zeznań podatkowych ówczesnego prezydenta USA z ponad 20 lat (on sam nie chciał ujawnić dokumentów podatkowych, mimo że obiecywał, że to zrobi).