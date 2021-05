Komentarz walutowy. Inflacja straszy w USA

dziekujemy! 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

a u nas pan Glapinski twierdzi: 1. utrzymanie inflacji w celu inflacyjnym nie jest juz obowiązkiem RPP (wykreślone) 2. inflacja ma charakter podażowy wiec nic nie może biedaczek zrobić i to nie jego wina. Jedyne co może to drukować, dostawać premie i zatrudniać na stanowiska dyrektorów blondyny, które będą za nim chodziły. No i oczywiście pobudzać rynek mocno relanie ujemnymi stopami. Dziekujemy za cofnięcie nas do lat 90tych. Czekamy na Euro i franka po 10 pln. Teraz rozumiemy postanowienie nieobiektywnego TK...