"Koniec tekturowych czeków". Minister o zmianie polityki finansowej

Jak PiS podnosił wolną kwotę do 30000 zł to Prezydent Stolicy płakał,że co to będzie?,że nie będzie miał na nic pieniędzy.Teraz jak Tusk zapowiadał kwotę 60000 zł to cicho jak w kościole.Dlaczego?Ano dlatego,że wszyscy więdzą,że takiej wolnej kwoty nie będzie.Co nas to wszystko obchodzi skąd rząd weźmie pieniądze na zbrojenia i inne wydatki.Obietnice trzeba spełniać,a jak się nie potrafi to dymisja.