W tym roku będzie podatek od "trzynastki" i "czternastki". Oto dlaczego

Kaczy kwik 36 min. temu

Ehe,już rosyjskie i znowu wojna. Zaczyna się,zabrakło im papieru do drukarek miliardów czy już nie ma chętnych na kacze obligacje ? Na szybko chcą jeszcze dwa miliony pisowców zostać milionerami i nie ma dla nich darmochy to tu im dać tam zabrać a inflację odebrać co dane i dwa razy więcej bo i tak się nie zorientują bo ciemne . Co będą kraść gdyby jakoś wygrali wybory ? Po co wygrywać skoro nie ma co kraść ? No pewnie strach przed narodowym programem dla kaczych: cela + ?