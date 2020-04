Koronawirus. Prognozy Saxo Banku: "rok 2020 gospodarczo jest już stracony"

"Przez 30 lat pracy w tym zawodzie jeszcze nie widziałem, by gospodarce zadano aż trzy ciosy naraz" - pisze Jakobsen w swoich najnowszych prognozach. O jakie ciosy chodzi? Jak wskazuje główny ekonomista Saxo Banku o "globalny wstrząs popytowy, globalny wstrząs podażowy oraz wojnę o ropę, która zepchnęła ceny do wieloletnich minimów".

W jego ocenie szczególnie niebezpieczne jest ostatnie wydarzenie. Zdaniem Jakobsena z czasem doprowadzi ono "do znacznej destrukcji kapitału, a już wkrótce - do strukturalnego bezrobocia".

Wskazuje, że konieczna jest polityczna reakcja, a ta najczęściej zachęca do obniżenia ceny pieniądza. Banki centralne, by wspomóc spółki i fundusze opierające część działalności na kredytach, tną stopy procentowe, a także organizują zastrzyki finansowe celem utrzymania płynności.

Fatalne prognozy PKB, recesja coraz bliżej. Co to oznacza dla Kowalskiego?

"Ponieważ jednak stopy Fed sięgnęły zera jeszcze przed rozpoczęciem II kwartału, wszystkie największe światowe banki centralne znalazły się na tym samym poziomie (a niektóre nawet niżej, biorąc pod uwagę politykę ujemnych stóp procentowych). Potencjał polityki pieniężnej jest w najlepszym wypadku ograniczony, a w najgorszym - bezpośrednio szkodliwy dla zdolności gospodarek do reakcji - ponieważ niska prędkość obiegu pieniądza oznacza niższą inflację, a tym samym mniejszy popyt na kredyty netto" - tłumaczy Jakobsen, dodając, że bankom centralnym "wyczerpały się narzędzia".

Zdaniem Saxo Banku, świat zbliża się do realizacji Nowoczesnej Teorii Monetarnej (NMT). Oznacza to, że nad polityką pieniężną kontrolę przejmą politycy i "zwiększą wydatki bez ograniczeń związanych z emisją długu".

Nadchodząca sytuacja ekonomiście kojarzy się z powojennym Planem Marshalla. Stany Zjednoczone, by wspomóc pogrążoną w gruzach Europę, udzieliły jej państwom nieograniczonego kredytu po to, by wygenerować popyt. Jakobsen zastanawia się, czy "system jest aż tak zniszczony" i "wytrącony z równowagi", że przed nastąpieniem poprawy sytuacja gospodarcza "musi się jeszcze pogorszyć".