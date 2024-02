KPO odblokowane. Tak zareagował złoty

PiotrCA przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Liberalna Europa doprowadzi wszystkich do bankructwa i nawet nie będziemożna o tym mówić.... Może ktoś napisze artykuł jak to liberalna Francja chce wprowadzić prawo, zabraniające mówienia źle o medykamentach zaaprobowanych pr,ez rząd? A może artykuł o ultraliberalnej Kanadzie, która chce karać za mówienie dobrze o paliwach kopalnych? To naprawdę się dzieje!