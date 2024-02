Polskiemu KPO grozi katastrofa. Ekonomista bije na alarm. "Policzyłem"

Polskie KPO na długi czas trafiło do "zamrażarki" z powodu politycznych przepychanek między poprzednim rządem Prawa i Sprawiedliwości a Komisją Europejską .

Coraz mniej czasu na wykorzystanie KPO

Do Polski trafiło na razie 5 mld euro w ramach zaliczek, co ogłosił w grudniu 2023 r. premier Donald Tusk . Rząd złożył też wniosek o płatność KPO.

"KPO dla Polski grozi katastrofa" – alarmuje w serwisie X ekspert. Jak zauważa, mijają trzy lata od momentu wprowadzenia rozporządzenia ustanawiającego mechanizm KPO, a nasz kraj przez ten czas wykorzystał ok. 1,5 proc. przyznanych nam pieniędzy.

Kto jak na razie skorzystał z KPO?

Podkreśla, że jak dotąd Polska wykorzystała ok. 4 mld zł . Mniej więcej jedna czwarta tej kwoty trafiła do PKP , a 30 mln zł otrzymała Państwowa Straż Pożarna .

Rząd zdaje sobie sprawę z palących terminów ws. KPO

" Jest świadomość skali opóźnień, ale i zrozumiała potrzeba przeglądu programów i priorytetów – trzeba go zrobić dobrze, drugiej szansy nie będzie" – podkreśla w piątkowym wpisie Kamil Sobolewski.

Ocenia, że są małe szanse na to, by Unia Europejska wydłużyła Polsce termin rozliczeń inwestycji, który upływa w sierpniu 2026 r. "Trzeba działać tak, by zakończyć realizację inwestycji w założonym czasie, chyba że będzie jasny ratunek z UE" –podsumowuje.