Kraj Unii stawia sprawę jasno. Nie przyjmie euro w najbliższym czasie

Dimitar Radew przyznał to, czego większość obserwatorów spodziewa się od jakiegoś czasu. Mianowicie: Bułgaria nie zostanie przyjęta do strefy euro od początku 2025 r.

Co prawda bułgarski sektor bankowy i bank centralny będą całkowicie gotowe do końca roku do wprowadzenia euro. Jednak to nie wystarcza. Istnieje bowiem szereg regulacji, które należy wprowadzić na szczeblu centralnym i samorządowym, a na to potrzeba czasu – wskazał prezes.