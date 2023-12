"Król Zakopanego" pokazał majątek. Robi wrażenie

Jednym z najbogatszych posłów jest Andrzej Gut-Mostowy. Polityk startował w tych wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości z Nowego Sącza i zdobył 16 647 głosów. Pozwoliło mu to po raz kolejny znaleźć się w Sejmie - jest to dla niego piąta kadencja. W tym czasie parlamentarzysta przeszedł dość długą drogę. W latach 2005-2015 był posłem Platformy Obywatelskiej, później miał cztery lata przerwy od Sejmu, a w 2019 roku wrócił do niego już w barwach Porozumienia Jarosława Gowina.