Kryptowaluciarze pod lupą. KNF będzie mogła im zamrozić majątki

Zlosliwiec+ 47 min. temu

No cóż kontynuacja "dobrej zmiany" . W końcu to za poprzednich rządów wprowadzono prawo, które umożliwia zablokowanie rachunków bankowych bez potrzeby składania takiego wniosku do sądu. Ot widzimisię US wystarcza. Aktalna władza idzie kroczek dalej. Strach pomyśleć co będzie za 10 20 lat.