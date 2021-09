Kryptowaluty. Dolce & Gabbana dołącza do szaleństwa NFT. Rusza z nową kolekcją

Później odnotowała gwałtowny wzrost, by osiągnąć 49 566 dolarów w niedzielę. Jednakże w chwili redagowania tekstu, największe na świecie krypto spadło ponownie, do ceny nieznacznie powyżej 47 tys. dolarów.

UNXD to wyselekcjonowany rynek luksusowych produktów i kultury cyfrowej. Jego przedstawiciele ogłosili, że wykorzystali sieć blockchain Polygon do współpracy z D&G, jako że jest on o "99 proc." bardziej energooszczędny — a co za tym idzie przyjazny dla środowiska — niż bitcoin lub ethereum.