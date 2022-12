Kumulacja w Lotto rozbita. Taka kwota nie padła już dawno

Mike 20 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Lotto to jedna wielka ściema. Dlaczego np. losowanie w lotto , a później w lotto plus, nie jest realizowane tymi samymi kulami ? Otóż dlatego, że w obu losowaniach wypadły by te same numery. Wszystko jest ustawione.