Kurs dolara wystrzelił. Amerykańska waluta przebiła psychologiczną barierę

We wtorek przed godziną 19 kurs dolara amerykańskiego przekroczył psychologiczną barierę 5 zł. Tylko przez ostatni tydzień używana w Stanach Zjednoczonych waluta umocniła się o ponad 25 groszy. Co się stało?

Co pomaga dolarowi

Kurs euro i franka też w górę

Nie tylko kurs dolara amerykańskiego rośnie. We wtorek po południu polska waluta straciła ok. 0,6 proc. do euro, które kosztuje już ponad 4,78 zł. Z kolei w stosunku do franka szwajcarskiego polski złoty stracił ok. 1 proc. a szwajcarska waluta również przebiła poziom 5 zł.