Kolejny rekord słabości złotego względem dolara. Granica 5 zł coraz bliżej

Rekordowy kurs dolara względem złotego

Konsekwencje dla Polski

Wzmacniający się dolar to duży problem dla polskiej gospodarki - oznacza m.in. rosnące ceny surowców. Dodatkowo w naszej gospodarce - w opinii Kwietnia - nie widać sygnału, by się ona schładzała. A to mogłoby dawać nadzieje, że inflacja sama zacznie "powolnie dryfować" w kierunku inflacyjnego celu. Przypomnijmy: NBP ma dążyć do inflacji na poziomie 2,5 proc., mamy ją obecnie 16-procentową.