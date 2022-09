Szwajcarzy podwyższają stopy. Frank tuż pod granicą 5 zł

zwykłyRP 2 godz. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Oto największe osiągniecie PiS-owskich macherów od rozwalania wszystkiego : DEPRECJACJA złotego. tu rząd PiS-u z Glapą na czele NBP-u ma ogromne pseudozasługi. Niemal od początku swoich rządów robili wszystko by złoty był możliwie najsłabszy. NBP reagował wyprzedażą złotego i grał na jego zniżkę w każdym momencie gdy ten się umacniał (np. w momentach obserwowanych wzrostów ratingu Polski w międzynarodowych agencjach rynku finansowego). A dlaczego ? Bo rząd potrzebował propagandowych sukcesów. A jak miało się to do kursu złotego ? Gdy ero kosztowało 4,4 zł, to za każdy 1 milion euro np. funduszy unijnych rząd mógł się pochwalić 4,4 milionem złotych. Gdyby ero kosztowało tyle ile powinno w czasie gdy polska gospodarka rosła niemal najszybciej w Europie, gdy wzrost gospodarczy był najwyższy, bezrobocie malało itp. czyli wtedy gdy wg specjalistów euro powinno kosztować ok. 3,2 zł, to tych złotówek za każdy milion byłoby o wiele mniej bo 3,2 miliona. 4,4 miliona zł a 3,2 miliona zł to jest znacząca różnica, a propaganda sukcesu idzie w świat ! A jak to nie są miliony tylko miliardy ? Tyle, że w 2021 roku to wymknęło się spod kontroli choćby przez kryzys gazowy. Gdyby zloty był wart tyle ile powinien być wart przed kryzysem czyli ok. 3,2-3,5 zł/euro, to dziś frank nie kosztowałby 5 złotych, euro 4,8 zł, a dolar 4,9 zł. Lekko licząc byłoby to o mniej więcej złotówkę mniej, a więc mniej o ok 20-25 % (!!!). A wiec o ile tańsze byłyby paliwa, gaz, energia i wszystko co związane jest z płatnościami opartymi na twardych walutach ? Niemal wszystko. Inflacja sięgnęłaby może 9 %. Oto skala finansowej porażki rządów PiS-u i stand-upera na stołku prezesa NBP-u.