Kursy walut. Dobre dane dla złotego i słabe dla euro

Do tego chiński dziennik, The Global Times, który jest zależny od chińskich władz i często wykorzystywano go w przeszłości do sygnalizowania stanowiska władz, poinformował (powołując się na ekspertów zbliżonych do Pekinu), że Chiny są gotowe do kontynuacji rozmów z USA o 2. Fazie umowy handlowej, a nawet 3. Fazie.