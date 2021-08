Kursy walut. Eurodolar poniżej ważnego wsparcia

Wczoraj wieczorem poznaliśmy zapiski z ostatniego posiedzenia FOMC, co przełożyło się na podwyższoną zmienność na dolarze, jak i na głównych amerykańskich indeksach giełdowych. Inwestorzy szukali w "minutkach" wskazówek co do terminu rozpoczęcia tzw. taperingu, czyli procesu ograniczenia skupu aktywów.