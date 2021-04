Kursy walut. Jak reagują na pierwsze informacje w sprawie wyroku TSUE?

Na to orzeczenie TSUE czekali nie tylko frankowicze i przedstawiciele banków, ale też inwestorzy. Analitycy, obserwujący kursy walut, od kilku dni pisali o możliwych scenariuszach po ogłoszeniu wyroku.

Na razie wychodzi na to, że rację mieli eksperci, którzy tonowali nastroje przed orzeczeniem, sugerując, że nie będzie ono przełomowe. Wskazywali też, że ważniejszy będzie wyrok Sądu Najwyższego 11 maja. Na razie bowiem nie widać większych zmian w kursach głównych walut.

Warto jednak zaznaczyć, że do tej pory do wiadomości publicznej przekazano część informacji w ramach informacji prasowej, a nie pełny wyrok. Nie ma w nich odpowiedzi na wszystkie pytania zadane TSUE przed gdański sąd. Na to trzeba jeszcze chwilę poczekać.