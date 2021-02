Kursy walut. Koniec rajdu dolara?

Amerykański dolar umacniał się w stosunku do euro oraz innych ważnych walut na świecie niemal przez miesiąc, od kiedy szczyt na najpopularniejszej parze eurodolar został ustanowiony 8 stycznia w okolicach 1,2250.

Para ta zeszła na moment poniżej poziomu 1,2 ale zbieg kilku okoliczności doprowadził do piątkowego odbicia i zawiązania się silnego sygnału popytowego. Czy to koniec rajdu dolarowego?

W takim tempie wzrostu długo nie uda się odbudować pełnego zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, nawet jeśli nowa Sekretarz Skarbu Janet Yellen mówi o powrocie do pełnego zatrudnienia w przyszłym roku.

Warto wspomnieć, że rewizja zatrudnienia za poprzednie dwa miesiące wyniosła ponad 200 tys. w dół. To spora liczba, nie mówiąc o tym, że tydzień w tydzień dane dotyczące wstępnych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wynoszą ok. 800 tys.

Słabe dane to oczywiście potencjalnie słabsza waluta. W tym wypadku to dodatkowy sygnał dla władz monetarnych oraz fiskalnych, że nie jest to czas na odpuszczenie stymulacji, tylko proszenie o więcej.