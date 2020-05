Kursy walut. Koniec umocnienia złotego

Polska mogłaby liczyć na 37,69 mld euro subwencji, a w pożyczkach miałoby do nas trafić 25,1 mld euro. Aby plan mógł zostać uruchomiony, musi zostać przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie, co może nie być tak proste, biorąc pod uwagę, że Dania, Holandia, Szwecja i Austria ostrożnie patrzą na granty.

Według ekspertów obecnie dochodzi do najpoważniejszej próby ograniczenia autonomii Hongkongu po tym, jak został on przed 13 laty przyłączony do Chin kontynentalnych. Wczoraj, sekretarza stanu Mike Pompeo ogłosił, że USA nie dostrzegają już autonomii Hongkongu wobec Chin i w związku z tym nie będą go specjalnie traktować w relacjach gospodarczych. Pekin naturalnie odpiera krytykę USA grożąc retorsjami. Powrót na rynek klimatu "risk-off" wydaje się więc być na wyciągnięcie ręki.