Kursy walut. Mocniejszy dolar nie przełożył się na notowania złotego.

W rezultacie dolar utrzymał ostatnie zdobycze w stosunku do euro. Dalsze umocnienie dolara wobec euro byłoby możliwe gdyby Kongres szybko uchwalił nowy pakiet stymulacji fiskalnej, dzięki czemu przynajmniej w krótkiej i średniej perspektywie zmniejszyłoby to niepewność co do dalszych losów ożywienia gospodarczego USA. Niestety nie znosi się, aby miało to nastąpić szybko.