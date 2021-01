Kursy walut. Na początku roku NBP będzie ograniczać umocnienie złotego

Zenobiusz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 19 1 Odpowiedz

Mam nadzieję że autor tekstu pracuje w banku jako dozorca, w przeciwnym razie zamykam konta u was moi drodzy, kurs 4.5 z małymi wachaniami dziennymi, ale peuzajacy powoli do góry a wasz fachowiec mówi o mocnym złotym, mocny to on był jak skupował się euro po 3.9 a obecnie wszyscy czekają na załamanie w Polsce i jego rozmiary, których nie da się przewidzieć przy obecnym rządzie.