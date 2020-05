Kursy walut. Na rynku strach przed drugą falą zakażeń. Złoty lekko się osłabia

W poniedziałek, już w pierwszych godzinach handlu, złoty poddany został wyprzedaży. Kurs euro powrócił do 4,56 zł i już w okolicach tego poziomu stabilizował się praktycznie do końca dnia. Dobre nastroje z zeszłego tygodnia popsuły doniesienia o wzroście liczby przypadków zakażeń koronawirusem towarzyszącym otwieraniu gospodarek (m.in. Korea Południowa i Niemcy), co przypomniało inwestorom, że do powrotu do normalności jest jeszcze daleko.