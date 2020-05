Obligacje hitem, ale tylko na chwilę. W maju spodziewany gwałtowny spadek zainteresowania

Był to jednak najprawdopodobniej tylko chwilowy wystrzał. Od maja popyt na obligacje skarbowe spadł kilkukrotnie - wynika z danych zebranych przez HRE Investments.

To oznaczałoby spadek poniżej poziomów z pierwszych miesięcy tego roku.

- Winą za gwałtowny przyrost popytu w kwietniu, a potem jego nurkowanie w maju obarczyć trzeba oczywiście cięcie oprocentowania obligacji. Zakomunikowano je pod koniec kwietnia, co ruszyło lawinę nowych zleceń składanych w ostatnich dniach kwietnia. Popyt był tak duży, że trzeba było aktualizować list emisyjny obligacji czteroletnich - zauważa Turek.

Zakładał on limit sprzedaży na poziomie 2 mld złotych. Okazało się, że było to za mało i podniesiono limit do 5 miliardów. W efekcie w samym tylko kwietniu papiery te kupili Polacy za łączną kwotę prawie 2,9 mld zł.