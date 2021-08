Kursy walut. Nowa Zelandia nie zmieniła stóp. Przeszkodził jeden przypadek koronawirusa

leka 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ci znowu o koronawirusie. Kogo to K. obchodzi. Przestańcie w końcu pitolić bez sensu o tym samym w koło Macieju. Idzie jesień wiec będzie sezon grypowy. Testy PCR zostały tak skonstruowane, że wykrywają sezonową grypę więc będzie więcej pozytywów na jesień bo to normalne. Przy okazji wyjdzie afera ze szprycowaniem bo wiadomo, że te preparaty mRNA mają niemal zerową skuteczność a biorąc pod uwagę, że szprycowali więcej mniej odpornych to najwięcej pozytywnych testów będzie u za-szprycowanych. Wydali już oficjalne oświadczenie, że na jesień mają albo zakazać robienia tych testów albo zrobić nową wersję która w jakiś sposób ma dawać negatywne wyniki u za-szprycowanych tylko nie wiedzą jeszcze jak to zrobić. Media uczestniczące w całym tym przekręcie mam nadzieję, że kiedyś zostaną zamknięte za współwinne tej dezinformacji. A tak poza tym to zauważcie, że jak w Polsce podają liczbę tzw pozytywnych wyników PCR to nie podają, że większość jest podwójnie za szprycowana