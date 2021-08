Kursy walut. Podwyżka w Nowej Zelandii zagrożona

Wysoka inflacja, duże ryzyko po stronie rynku nieruchomości oraz ożywienie gospodarcze jest pretekstem do pierwszego ruchu po stronie stóp procentowych w Nowej Zelandii. Już wcześniej bank centralny przygotował sobie podłoże do ruchu poprzez zakończenie programu QE.

Na ten moment rząd ogłosił kilkudniowy lockdown oraz restrykcje tygodniowe dla głównych miast. To doprowadziło do wyraźnej straty dolara nowozelandzkiego, który w relacji do mocnego ostatnio amerykańskiego dolara może znaleźć się najniżej od listopada, jeśli dojdzie do przełamania ostatnich lipcowych dołków.