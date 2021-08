Słono płacimy za ożywienie w gospodarce. Rekordowy wzrost PKB napędza najwyższa od 10 lat inflacja

Ekspert wskazuje, że odbicie w gospodarce było skutkiem poprawy we wszystkich składowych PKB. Wylicza nie tylko inwestycje czy eksport, ale przede wszystkim konsumpcję. To ona przez lata była głównym motorem napędowym świetnej koniunktury, a teraz wspiera odbudowę.

- Głównym źródłem zwiększenia dynamiki PKB w drugim kwartale w porównaniu do pierwszego był wyższy wkład konsumpcji, co poza efektami niskiej bazy sprzed roku wynikało również z odmrożenia gospodarki i realizacji odłożonego popytu - potwierdza Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole.

PKB wystrzelił. Za jaką cenę?

Wartościowo konsumpcja w Polsce mocno rośnie w statystykach GUS m.in. za sprawą dużych podwyżek cen. Te od kwietnia do czerwca były średnio o 4,3-4,7 proc. większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Co gorsza, inflacja dalej rośnie i już w lipcu sięgnęła 5 proc .

Taniej nie będzie. RPP w pułapce

Co potem? Częściowo zadziała baza statystyczna i inflacja trochę zmaleje, ale to i tak raczej nie wystarczy do powrotu wskaźnika cen w okolice celu NBP. Przypomnijmy, że bank centralny ma za zadanie dbać o stabilny poziom cen w gospodarce, a za taki przyjmuje inflację w przedziale od 1,5 do 3,5 proc.