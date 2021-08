Inflacja przekracza kolejne granice. Takich podwyżek nie było od dekady

hejhi 27 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Podrożały prąd, paliwo, śmieci, najwięcej podstawowe produkty, nieruchomości w kosmos... no ale GUS w rękach PiS nie może pokazać za wysokiej inflacji. Więc jak dodał do koszyka kawior, kolumny audiofilskie, wozy drabiniaste, wielokoformatowe aparaty na kliszę, lokomotywy kolejek wąskotorowych... ufff. wyszło raptem tylko 5%. Nie ma co się przejmować...