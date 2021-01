Kursy walut. Obawy o globalną gospodarkę ciążą złotemu

W piątek rynek poznał serię danych krajowych i choć publikacje pokazały, że grudzień przyniósł poprawę koniunktury gospodarczej, nie wsparły nastrojów na krajowym rynku walutowym. Obawa, że powrót do stanu sprzed pandemii może zająć globalnej gospodarce jeszcze wiele miesięcy, skutecznie ogranicza popyt na waluty kraju rynków wschodzących, w tym złotego.

Sprzedaż detaliczna w grudniu spadła realnie o 0,8 proc. rok do roku po spadku o 5,3proc. rok do roku w listopadzie. Jednak szczegółowa jaj analiza pokazała, iż odreagowanie nie było całościowe - roczny wzrost sprzedaży odnotowano jedynie w kategoriach żywność i napoje oraz meble, RTV i AGD, podczas gdy w pozostałych grupach nadal widoczne były spadki.

Widać natomiast sygnały odwracania się trendu inwestycyjnego. W grudniu, po raz pierwszy od marca, odnotowano bowiem dodatnią dynamikę produkcji budowlano montażowej (wzrost o 3,4 proc. rok do roku).

Piątkowe wstępne PMI, pokazując mieszane odczyty, nie wpłynęły już istotnie na nastroje w Europie. Dane pokazały, że dla francuskiej gospodarki początek roku nie był zbyt dobry, a styczeń przyniósł dalszy spadek koniunktury. Nieco lepiej prezentowały się odczyty docierające z Niemiec, gdzie indeks Composite choć spadł do 50,8 ale był silniejszy niż oczekiwał rynek.

U naszych zachodnich sąsiadów nadal to sektor przemysłowy ciągnie gospodarkę w górę (indeks PMI wyniósł w styczniu 57.0). Niemniej styczniowy indeks Composite dla całej strefy euro spadł nie tylko poniżej ostatniego odczytu, ale też poniżej prognoz rynkowych (47,5). Ogólnie dane potwierdziły negatywny wpływ kolejnych lockdownów na aktywność gospodarczą strefy euro, głównie poprzez silne uderzenie w pokaźny sektor usług.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów przede wszystkim znajdzie się posiedzenie FOMC (Komitet Federalny ds. Otwartego Rynku) w sprawie stóp procentowych w USA. Rynek pozna też dane o PKB za IV kwartał 2020 roku z USA oraz niektórych krajów strefy euro, które będą analizowane w kontekście wpływu lockdownu na ostatnie miesiące ubiegłego roku i jak to może wpłynąć na ścieżkę wzrostu z 2021 roku.

W kraju GUS dokończy publikację danych grudniowych. W poniedziałek poznamy wyniki dla produkcji przemysłowej (prognoza 8,3 proc. rok do roku), a w środę dotyczące stopy bezrobocia (prog. 6,2 proc. ok do roku).